Зеленський: Українці не пробачать Путіна і більшість країн списали його з рахунків

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін поводиться як керівник нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни, – і йому не буде прощення ні від українців, ні від інших народів.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю SPIEGEL

Пряма мова: "Українці не пробачать Путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків.

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Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоча й не був дурним.

Ви просто маєте зрозуміти: між нами величезна прірва, як політична, так і історична. Це питання світогляду. І результатом його (Путіна – ред.) світогляду є: зруйновані території, нехтування міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце".

Деталі: На думку Зеленського, нинішнього президента Росії неможливо зупинити, "тому що Путін – це дракон, якому потрібно їсти: щоб задовольнити його апетит, ви даєте йому одну країну за іншою або, принаймні, їхні частини".

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У сучасному світі ні кордони, ні океани не зупинять росіян, упевнений український лідер.

Зеленський розповів, що після вторгнення РФ щодня розмовляв із європейськими лідерами і говорив: "Зателефонуйте йому, зупиніть його, зупиніть його війська".

Пряма мова: "Я попереджав: дайте нам багато зброї. Я також закликав до застосування зброї та санкцій як превентивного заходу.

Якщо всі знали, що Путін збирається вторгнутися в нашу країну, чому вони не ввели санкції? Це просто смішно, коли ви всі публічно виступаєте на наш захист і при цьому хочете обійти санкції чи притримати зброю.

Я бачу в цьому брудну політику: ви знаєте, що Росія історично програє цю війну, але ви все одно відмовляєтеся допомогти Україні на випадок, якщо – з імовірністю в 1% – Росія все-таки переможе. Тому що тоді ви зможете сказати Путіну: "Ти пам'ятаєш? Я тоді трохи пригальмував!". І це саме те, що мені не подобається в політиці: говорити про цінності, а потім знецінювати їх своїми діями".

Деталі: На запитання, чи був він розчарований політикою Берліна, Зеленський відповів, що "відносини з Німеччиною йдуть хвилями: то піднімаються, то опускаються".

За словами президента, спочатку йому було дуже важко через різницю темпераментів і швидкості рішень, але згодом "консервативне ставлення змінилося", він отримав підтримку від канцлера Німеччини Олафа Шольца й Франка-Вальтера Штайнмаєра, з яким "раніше були складнощі, особливо через так звану формулу Штайнмаєра".

Зеленський також поділився: "Я сказав главі держави, який відчув себе ображеним мною – і я маю сказати, що це був не Олаф (Шольц), – що постачання десяти танків не має сенсу. Я мав на увазі таке: річ не у кількості танків, і немає сенсу торгуватися з цього приводу. Це радше політичне рішення, як і санкції. Постачання танків означає лише те, що ми всі єдині проти російської агресії. А завтра це будуть не танки, а літаки або щось іще".

"Щойно росіяни опиняться на вашому кордоні, вам доведеться пожертвувати життями своїх людей. Тому те, що сьогодні робить Україна, більш сприятливо для вашої країни", – описав свої аргументи для лідерів інших країн Зеленський.