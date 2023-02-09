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Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 23:39
Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, – и ему не будет прощения ни от украинцев, ни от других народов. 

Источник: Владимир Зеленский в интервью SPIEGEL

Прямая речь: "Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. 

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Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп. 

Вы просто должны понять: Между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его (Путина – ред.) мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место".

Детали: По мнению Зеленского, нынешнего президента России невозможно остановить, "потому что Путин – это дракон, которому нужно есть: чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части". 

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В современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян, уверен украинский лидер. 

Зеленский рассказал, что после вторжения РФ каждый день разговаривал с европейскими лидерами и говорил: "Позвоните ему, остановите его, остановите его войска". 

Прямая речь: "Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры. 

Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие. 

Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине в случае, если – с вероятностью в 1% – Россия все-таки победит. Потому что тогда вы сможете сказать Путину: "Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!". И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а затем обесценивать их своими действиями".

Детали: На вопрос, был ли он разочарован политикой Берлина, Зеленский ответил, что "отношения с Германией идут волнами: то поднимаются, то опускаются". 

По словам президента, вначале ему было очень трудно из-за разности темпераментов и скорости решений, но со временем "консервативное отношение изменилось", он получил поддержку от канцлера Германии Олафа Шольца и Франка-Вальтера Штайнмайера, с которым "раньше были сложности, особенно из-за так называемой формулы Штайнмайера".

Зеленский также поделился: "Я сказал главе государства, который почувствовал себя оскорбленным мной – и я должен сказать, что это был не Олаф (Шольц), – что поставка десяти танков не имеет смысла. Я имел в виду следующее: дело не в количестве танков, и нет смысла торговаться по этому поводу. Это скорее политическое решение, как и санкции. Поставка танков означает лишь то, что мы все едины против российской агрессии. А завтра это будут не танки, а самолеты или что-то еще". 

"Как только россияне окажутся на вашей границе, вам придется пожертвовать жизнями своих людей. Поэтому то, что сегодня делает Украина, более благоприятно для вашей страны", – описал свои аргументы для лидеров других стран Зеленский.

Темы: ЗеленскийПутинвойнамир
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