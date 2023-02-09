Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны, – и ему не будет прощения ни от украинцев, ни от других народов.

Источник: Владимир Зеленский в интервью SPIEGEL

Прямая речь: "Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов.

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Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп.

Вы просто должны понять: Между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его (Путина – ред.) мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место".

Детали: По мнению Зеленского, нынешнего президента России невозможно остановить, "потому что Путин – это дракон, которому нужно есть: чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части".

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В современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян, уверен украинский лидер.

Зеленский рассказал, что после вторжения РФ каждый день разговаривал с европейскими лидерами и говорил: "Позвоните ему, остановите его, остановите его войска".

Прямая речь: "Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры.

Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие.

Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине в случае, если – с вероятностью в 1% – Россия все-таки победит. Потому что тогда вы сможете сказать Путину: "Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!". И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а затем обесценивать их своими действиями".

Детали: На вопрос, был ли он разочарован политикой Берлина, Зеленский ответил, что "отношения с Германией идут волнами: то поднимаются, то опускаются".

По словам президента, вначале ему было очень трудно из-за разности темпераментов и скорости решений, но со временем "консервативное отношение изменилось", он получил поддержку от канцлера Германии Олафа Шольца и Франка-Вальтера Штайнмайера, с которым "раньше были сложности, особенно из-за так называемой формулы Штайнмайера".

Зеленский также поделился: "Я сказал главе государства, который почувствовал себя оскорбленным мной – и я должен сказать, что это был не Олаф (Шольц), – что поставка десяти танков не имеет смысла. Я имел в виду следующее: дело не в количестве танков, и нет смысла торговаться по этому поводу. Это скорее политическое решение, как и санкции. Поставка танков означает лишь то, что мы все едины против российской агрессии. А завтра это будут не танки, а самолеты или что-то еще".

"Как только россияне окажутся на вашей границе, вам придется пожертвовать жизнями своих людей. Поэтому то, что сегодня делает Украина, более благоприятно для вашей страны", – описал свои аргументы для лидеров других стран Зеленский.