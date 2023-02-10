Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25
Президент Володимир Зеленський в четвер був на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І.
Про це повідомила пресслужба бельгійського королівського палацу у Facebook, пише "Європейська правда".
Разом із Зеленським на аудієнції був присутній і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.
"Президент Володимир Зеленський передав уламок російського літака Су-25, який був збитий в Україні. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом ми переможемо", – додали в королівському палаці Бельгії.
Напередодні, нагадаємо, президент України відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III.
У четвер Зеленський був у Брюсселі, де взяв участь у саміті Європейського Союзу. Під час виступу на заході він закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів, а також висловив сподівання відкрити переговори про вступ цього року.