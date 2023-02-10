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Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 01:32
Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого в Україні російського Су-25
Володимир Зеленський і король Бельгії Філіп І. Фото пресслужби бельгійського королівського палацу

Президент Володимир Зеленський в четвер був на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І.

Про це повідомила пресслужба бельгійського королівського палацу у Facebook, пише "Європейська правда".

Разом із Зеленським на аудієнції був присутній і прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

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"Президент Володимир Зеленський передав уламок російського літака Су-25, який був збитий в Україні. Українські пілоти написали на ньому слова "Разом ми переможемо", – додали в королівському палаці Бельгії.

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Напередодні, нагадаємо, президент України відвідав Букінгемський палац, де мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III.

У четвер Зеленський був у Брюсселі, де взяв участь у саміті Європейського Союзу. Під час виступу на заході він закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів, а також висловив сподівання відкрити переговори про вступ цього року.

Теми: БельгіяЗеленськийЄСвійна
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