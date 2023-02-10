Зеленский передал королю Бельгии обломок сбитого в Украине российского Су-25

Президент Владимир Зеленский в четверг был на аудиенции у короля Бельгии Филиппа I.

Об этом сообщила пресс-служба бельгийского королевского дворца в Facebook, пишет "Европейская правда".

Вместе с Зеленским на аудиенции присутствовал и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Президент Владимир Зеленский передал обломок российского самолета Су-25, который был сбит в Украине. Украинские пилоты написали на нем слова "Вместе мы победим", - добавили в королевском дворце Бельгии.

Накануне, напомним, президент Украины посетил Букингемский дворец, где имел аудиенцию с британским королем Чарльзом III.

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В четверг Зеленский был в Брюсселе, где принял участие в саммите Европейского Союза. Во время выступления на мероприятии он призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов, а также выразил надежду открыть переговоры о вступлении в этом году.