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У Вінниці і Запоріжжі лунали вибухи – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 02:27
У Вінниці і Запоріжжі лунали вибухи – ЗМІ
Вибух. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вночі 10 лютого у Запоріжжі та Вінниці було чутно звуки вибухів, у Дніпропетровській області повідомлялося про небезпеку атаки дронів-камікадзе.

Джерела: видання "Суспільне" у Telegram, карта тривог, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Про те, що у Запоріжжі було чутно звуки вибухів "Суспільне" поінформувало після 12-ї ночі.

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Ближче до 2-ї ночі кореспонденти видання повідомили про звуки вибухів у Вінниці.

На момент повідомлень про звуки вибухів у містах у Запорізькій та Вінницькій областях тривала повітряна тривога.

Ввечері 9 лютого Сергій Лисак повідомив, що існує небезпека атаки дронів-камікадзе на території Дніпропетровської області. Очільник ОВА закликав мешканців області не наближаться до об'єктів критичної інфраструктури та не публікувати результати влучань і роботи ППО.

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Віталій Кім близько опівночі написав у соцмережі, що у Миколаївській області "не було ні прильотів, ні влучень".

Вечері 9 лютого та вночі 10 лютого у східних, південних та центральних областях України оголошували повітряну тривогу.

Наразі повітряна тривога продовжується у Вінницькій і Черкаській областях.

О 03:35 повітряну тривогу також оголосили у Херсонській області, а через 10 хв – у Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Теми: вибухВінницяЗапоріжжяДніпропетровська область
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