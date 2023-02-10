Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Виннице и Запорожье раздавались взрывы – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 03:27
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ночью 10 февраля в Запорожье и Виннице были слышны звуки взрывов, в Днепропетровской области сообщалось об опасности атаки дронов-камикадзе.

Источники: издание "Суспільне" в Telegram, карта тревог, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: О том, что в Запорожье были слышны звуки взрывов "Суспільне" проинформировало после 12 ночи.

Ближе к 2 ночи корреспонденты издания сообщили о звуках взрывов в Виннице.

На момент сообщений о звуках взрывов в городах в Запорожской и Винницкой областях продолжалась воздушная тревога.

Вечером 9 февраля Сергей Лысак сообщил, что существует опасность атаки дронов-камикадзе на территории Днепропетровской области. Глава ОВА призвал жителей области не приближаться к объектам критической инфраструктуры и не публиковать результаты попаданий и работы ПВО.

Виталий Ким около полуночи написал в соцсети, что в Николаевской области "не было ни прилетов, ни попаданий".

ВИДЕО ДНЯ

Вечером 9 февраля и ночью 10 февраля в восточных, южных и центральных областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Сейчас воздушная тревога продолжается в Винницкой и Черкасской областях.

В 03:35 воздушную тревогу также объявили в Херсонской области, а через 10 мин - в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Читайте УП В Google News

Темы: взрывВинницаЗапорожьеДнепропетровская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Все новости...
взрыв
Взрыв в Киеве: количество погибших возросло до четырех
В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина
В Запорожье раздались взрывы во время тревоги – СМИ
Последние новости
03:06
Россияне не имеют шансов подойти к Одессе с моря – Резников
02:32
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек
01:34
Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо
00:45
В результате ударов по Харькову ранен мужчина
00:27
Враг ударил по трем громадам Сумщины
23:51
Дания закроет все центры тестирования на Covid до конца марта
23:13
дополненоРоссияне нанесли удары по Харькову, есть попадания
22:58
В Германии сообщили об усилении иранского шпионажа после протестов
22:38
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии
22:09
Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы
Все новости...