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В Виннице и Запорожье раздавались взрывы – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 02:27
В Виннице и Запорожье раздавались взрывы – СМИ
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ночью 10 февраля в Запорожье и Виннице были слышны звуки взрывов, в Днепропетровской области сообщалось об опасности атаки дронов-камикадзе.

Источники: издание "Суспільне" в Telegram, карта тревог, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: О том, что в Запорожье были слышны звуки взрывов "Суспільне" проинформировало после 12 ночи.

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Ближе к 2 ночи корреспонденты издания сообщили о звуках взрывов в Виннице.

На момент сообщений о звуках взрывов в городах в Запорожской и Винницкой областях продолжалась воздушная тревога.

Вечером 9 февраля Сергей Лысак сообщил, что существует опасность атаки дронов-камикадзе на территории Днепропетровской области. Глава ОВА призвал жителей области не приближаться к объектам критической инфраструктуры и не публиковать результаты попаданий и работы ПВО.

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Виталий Ким около полуночи написал в соцсети, что в Николаевской области "не было ни прилетов, ни попаданий".

Вечером 9 февраля и ночью 10 февраля в восточных, южных и центральных областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Сейчас воздушная тревога продолжается в Винницкой и Черкасской областях.

В 03:35 воздушную тревогу также объявили в Херсонской области, а через 10 мин - в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Темы: взрывВинницаЗапорожьеДнепропетровская область
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