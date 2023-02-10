Захисники за добу знищили 730 окупантів, гелікоптер та 7 артилерійських систем ворога
П'ятниця, 10 лютого 2023, 08:11
Росія у війні проти України вже втратила близько 134 тисяч військових, 286 гелікоптерів, 6 471 ББМ та 3 258 танків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 135 740 (+730) осіб ліквідовано,
- танків – 3 258 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6 471 (+3) од,
- артилерійських систем – 2 251 (+7) од,
- РСЗВ – 463 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 233 (+1) од,
- літаків – 295 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3) од,
- крилатих ракет ‒ 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5) од,
- спеціальної техніки – 211 (+0) од.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ