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Захисники за добу знищили 730 окупантів, гелікоптер та 7 артилерійських систем ворога

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 07:11
Захисники за добу знищили 730 окупантів, гелікоптер та 7 артилерійських систем ворога
Захисники б'ють ворога. Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія у війні проти України вже втратила близько 134 тисяч військових, 286 гелікоптерів, 6 471 ББМ та 3 258 танків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 135 740 (+730) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 258 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 6 471 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2 251 (+7) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 233 (+1) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3) од,
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 211 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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