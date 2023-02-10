Защитники за сутки уничтожили 730 оккупантов, вертолет и 7 артиллерийских систем врага
Пятница, 10 февраля 2023, 07:11
Россия в войне против Украины уже потеряла около 134 тысяч военных, 286 вертолетов, 6 471 ББМ и 3 258 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 135 740 (+730) человек ликвидировано,
- танков – 3 258 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 6 471 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2 251 (+7) ед,
- РСЗО – 463 (+0) ед,
- средств ПВО – 233 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5) ед,
- специальной техники – 211 (+0) ед.
Данные уточняются.