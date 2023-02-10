Защитники за сутки уничтожили 730 оккупантов, вертолет и 7 артиллерийских систем врага

Россия в войне против Украины уже потеряла около 134 тысяч военных, 286 вертолетов, 6 471 ББМ и 3 258 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

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личного состава – около 135 740 (+730) человек ликвидировано,

танков – 3 258 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 6 471 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2 251 (+7) ед,

РСЗО – 463 (+0) ед,

средств ПВО – 233 (+1) ед,

самолетов – 295 (+0) ед,

вертолетов – 286 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5) ед,

специальной техники – 211 (+0) ед.

Данные уточняются.