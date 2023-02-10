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ДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 08:15
ДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці
фото СБУ

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

Джерело: пресслужби ДБР і СБУ

Дослівно ДБР: "За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів".

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Деталі: Повідомляється, що наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

 
 

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована, кажуть у Бюро.

Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

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Зазначається, що більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів буде надана після завершення першочергових слідчих дій.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні у середу 1 лютого звільнив керівний склад української митниці.

Теми: митницяобшукиДБРСБУ
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