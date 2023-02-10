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ДБР та СБУ у п'ятницю проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 09:15
фото СБУ

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

Джерело: пресслужби ДБР і СБУ

Дослівно ДБР: "За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів".

Деталі: Повідомляється, що наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

 
 

Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована, кажуть у Бюро.

Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

Зазначається, що більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів буде надана після завершення першочергових слідчих дій.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні у середу 1 лютого звільнив керівний склад української митниці.

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Теми: митницяобшукиДБРСБУ
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