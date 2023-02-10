ГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят совместную операцию с обысками по всей вертикали таможни.

Источник: пресс-службы ГБР и СБУ

Дословно ГБР: "По предварительным оценкам, ежемесячно сделки на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до 10 миллиардов гривен. Это - треть от того, что должно было бы собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждая третья гривнz из таможенных сборов шла в карманы коррупционеров".

Детали: Сообщается, что сейчас начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Сейчас их деятельность заблокирована, говорят в Бюро.

Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

Отмечается, что более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов будет предоставлена после завершения первоочередных следственных действий.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании в среду 1 февраля уволил руководящий состав украинской таможни.