Росіяни випустили по Запорізькій та Харківській областях рекордну кількість ракет С-300

Російські загарбники вранці нанесли масований удар по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300 з Бєлгородської області та району Токмака, загалом було випущено 35 ракет.

Джерело: звіти ОВА, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Ігната: "Решта вибухів, які сьогодні пролунали, це були вибухи, на жаль, ракет С-300, якими противник бив по Харківській та Запорізькій областях, По Харківській - це з району Бєлгорода і по Запорізькій - з району Токмака, це окупована територія Запорізької області.

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Загалом такий, я б сказав, рекордний удар цими ракетами. До 35 ракет зенітних випущено по Запорізькій та по Харківські областях".

Деталі: Харківщина: зранку ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300. Били по критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів знеструмлено 150 тис. абонентів м. Харкова. Йде робота щодо резервування споживачів. Без постраждалих.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів області.

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Окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.

Також вчора ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.

Вчора вдень російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

Вночі окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Без постраждалих.

Запорізька: вночі — масована атака по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Дружелюбівка, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Степове, Мала Токмачка, Чарівне, Гуляйполе, Комишуваха, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Білогір'я, Червоне, Залізничне, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ.

Надійшло 15 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Що було раніше: Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ракет "Калібр" та 5 дронів-камікадзе "Шахед", якими Росія атакувала Україну 10 лютого. Вранці окупант здійснив нові пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.