Повітряники знищили 5 "Калібрів" і 5 "Шахедів", але летять нові ракети

Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ракет "Калібр" та 5 дронів-камікадзе "Шахед", якими Росія атакувала Україну 10 лютого. Вранці окупант здійснив нові пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "10 лютого противник завдав ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів "Shahed-136/131"".

Деталі: Повідомляється, що загалом росіяни застосували проти України 7 дронів-камікадзе "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря та 6 крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі.

Також загарбники завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського міста Бєлгород і тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області.



По Харківській та Запорізькій областях росіяни запустили до 35 зенітних керованих ракет С-300. Повітряні сили зазначають, що ці ракети неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.



Близько 8:30 10 лютого Росія здійснила нові пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Передісторія:

Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.

ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".



