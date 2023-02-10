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Зеленський у Брюсселі запросив Орбана відвідати Київ – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 09:45
Фото з Facebook Орбана

Президент України Володимир Зеленський в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі провів переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його відвідати Київ.

Про це повідомило угорське видання Népszava з посиланням на кілька окремих джерел, знайомих з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, під час саміту глави держав і урядів розділилися на чотири групи для переговорів із Зеленським. Орбан зустрівся з Зеленським у компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії. 

Орбан і Зеленський потисли один одному руку – фото цього моменту угорський прем’єр опублікував на сторінці у Facebook. 

Як стверджується у публікації, під час зустрічі український президент запросив Орбана відвідати Київ. Чи прийняв Орбан запрошення Зеленського, наразі невідомо.

За інформацією джерел видання, знайомих зі змістом зустрічі групи, основною темою тридцятихвилинної розмови між 8 лідерами стала поставка зброї. Зеленський почав із переліку того, яка зброя потрібна Україні. Канцлер Австрії та прем'єр Угорщини одразу заявили про неможливість виконання прохання. 

Після початку російського вторгнення між Києвом та Будапештом погіршились і без того напружені раніше відносини. Наприкінці січня Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

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Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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Теми: УгорщинаЗеленськийРосіявійна
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