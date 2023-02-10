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Зеленский в Брюсселе пригласил Орбана посетить Киев – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 09:45
Фото с Facebook Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Киев.

Об этом сообщило венгерское издание Népszava со ссылкой на несколько отдельных источников, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Как говорится в публикации, во время саммита главы государств и правительств разделились на четыре группы для переговоров с Зеленским. Орбан встретился с Зеленским в компании лидеров Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении. 

Орбан и Зеленский пожали друг другу руку – фото этого момента венгерский премьер опубликовал на странице в Facebook. 

Как утверждается в публикации, во время встречи украинский президент пригласил Орбана посетить Киев. Принял ли Орбан приглашение Зеленского, пока неизвестно.

По информации источников издания, знакомых с содержанием встречи группы, основной темой тридцатиминутного разговора между 8 лидерами стала поставка оружия. Зеленский начал с перечня того, какое оружие нужно Украине. Канцлер Австрии и премьер Венгрии сразу заявили о невозможности выполнения просьбы. 

После начала российского вторжения между Киевом и Будапештом ухудшились и без того напряженные ранее отношения. В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

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После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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Темы: ВенгрияЗеленскийРосcиявойна
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