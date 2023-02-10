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СБУ повідомила про підозру за 4 статтями ККУ прокремлівській пропагандистці Монтян

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 09:05
СБУ повідомила про підозру за 4 статтями ККУ прокремлівській пропагандистці Монтян
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України завявляє, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

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Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Youtube і Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників".

Деталі: За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму, зазначають у спецслужбі.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційна діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Теми: СБУпропагандавійна
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