СБУ повідомила про підозру за 4 статтями ККУ прокремлівській пропагандистці Монтян

Служба безпеки України завявляє, що зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Youtube і Telegram, які нараховують майже півмільйона підписників".

Деталі: За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму, зазначають у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; колабораційна діяльність; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.