Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ сообщила о подозрении по 4 статьям УКУ прокремлевской пропагандистке Монтян

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 09:05
СБУ сообщила о подозрении по 4 статьям УКУ прокремлевской пропагандистке Монтян
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Реклама:

Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Youtube и Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков".

Детали: По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима, отмечают в спецслужбе.

ВИДЕО ДНЯ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Темы: СБУпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: