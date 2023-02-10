Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ сообщила о подозрении по 4 статьям УКУ прокремлевской пропагандистке Монтян

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 10:05
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Youtube и Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков".

Детали: По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима, отмечают в спецслужбе.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: СБУпропагандавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Все новости...
СБУ
ГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни
Фиктивные браки и несуществующие дети: СБУ ликвидировала новые каналы бегства уклонистов
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
10:09
На Prozorro.Продажи проведут первые е-аукционы по продаже янтаря
09:54
Регионы: под огнем оккупационных войск были 9 областей
09:52
Как бесплатно получить лекарства от несахарного диабета? Объясняет НСЗУ
09:38
инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии
09:22
Землетрясения в Сирии и Турции: погибших уже более 28 тысяч, в регионе беспорядки
09:13
Силы ПВО за вечер сбили 5 российских беспилотников
08:56
Россияне стали чаще применять авиацию на Луганщине - ОВА
08:26
ВСУ "денацифицировали" еще почти тысячу оккупантов
07:42
В НАТО хотят продлить срок полномочий Столтенберга – СМИ
07:11
На оккупированной Херсонщине захватчики присваивают жилье местных жителей - штаб
Все новости...