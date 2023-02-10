СБУ сообщила о подозрении по 4 статьям УКУ прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности Украины заявляет, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

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Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

Также она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на Youtube и Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков".

Детали: По данным следствия, злоумышленница выехала в Россию еще в 2021 году. С тех пор она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима, отмечают в спецслужбе.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.