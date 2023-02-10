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Британська розвідка заявила про тактичні успіхи РФ у двох ключових секторах

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 09:03
Британська розвідка заявила про тактичні успіхи РФ у двох ключових секторах
Російський окупант. Фото РИА Новости

За даними британської розвідки, від 7 лютого війська РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, за даними британської розвідки, на північних околицях міста Бахмут сили групи Вагнера просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М-03, що веде до міста.

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"Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута", – йдеться в огляді.

Крім того, на півдні російські підрозділи просунулися до західної околиці міста Вугледар, де вони знову розпочали наступальні операції наприкінці січня 2023 року.

"Однак російські підрозділи, ймовірно, зазнали особливо великих втрат під Вугледаром, оскільки там діяли недосвідчені підрозділи. Російські війська, ймовірно, втекли і покинули щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин в одному інциденті після невдалого штурму", – йдеться в огляді.

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Як повідомлялося, згідно з твердженнями британської розвідки, російські війська можуть розвивати наступальні операції попри погіршення погодних умов у наступні тижні.

Теми: РосіявійнаВелика Британіярозвідка
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