Британская разведка заявила о тактических успехах РФ в двух ключевых секторах

По данным британской разведки, с 7 февраля войска РФ, вероятно, достигли тактических успехов в двух ключевых секторах возле Бахмута и Угледара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Так, по данным британской разведки, в северных окрестностях города Бахмут силы группы Вагнера продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность возле главной трассы М-03, ведущей к городу.

"Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту", – говорится в обзоре.

Кроме того, на юге российские подразделения продвинулись к западной окраине города Угледар, где они снова начали наступательные операции в конце января 2023 года.

"Однако российские подразделения, вероятно, понесли особенно большие потери под Угледаром, поскольку там действовали неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, сбежали и покинули по меньшей мере 30 преимущественно неповрежденных бронированных машин в одном инциденте после неудачного штурма", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, согласно утверждениям британской разведки, российские войска могут развивать наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.