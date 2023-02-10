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Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 09:55
Верховна Рада хоче заткати нардепів, які інформують про її рішення раніше дозволеного

Верховна Рада планує карати народних депутатів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook, картка документу на сайті ВР

Деталі: Законопроєктом, зареєстрованим 9 лютого, за ініціативи понад сотні нардепів, серед яких і спікер ВР Руслан Стефанчук, пропонується внести зміни до деяких законів України щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану.

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Зокрема пропонується затвердити, що під час дії воєнного стану в Україні народному депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через одну годину після закриття цього пленарного засідання або оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні.

Відповідну зміну також мають внести до регламенту ВР.

Запропоновано, що у разі виявлення факту порушення народним депутатом цієї вимоги, Верховна Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк до п’яти днів таких (такого) засідань.

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За ці дні такому народному депутату не виплачується заробітна плата та не здійснюються виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією народного депутата, підтриманою не менш ніж однією третиною голосів нардепів від конституційного складу Верховної Ради, народний депутат, який порушив такі вимоги зобов’язаний покинути пленарне засідання.

Нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла прокоментувала в своєму Facebook цю законодавчу ініціативу так: "Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів".

Нагадаємо: Від початку повномасштабного вторгнення засідання парламенту проходять у закритому режимі, про час їхнього проведення не повідомляється. Деякі нардепи повідомляють про рішення, ухвалені Верховною Радою в соціальних мережах.

Теми: Верховна РадаВоєнний станзаконодавство
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