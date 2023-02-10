Верховная Рада хочет заткнуть нардепов, которые информируют о ее решениях раньше положенного

Верховная Рада планирует наказывать народных депутатов за распространение информации о пленарных заседаниях раньше, чем через один час после их закрытия.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebook, карточка документа на сайте ВР

Детали: Законопроектом, зарегистрированным 9 февраля, по инициативе более сотни нардепов, среди которых и спикер ВР Руслан Стефанчук, предлагается внести изменения в некоторые законы Украины относительно запрета распространения информации о пленарном заседании Верховной Рады Украины во время действия военного положения.

Реклама:

В частности предлагается утвердить, что во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.

Соответствующее изменение также должны внести в регламент ВР.

Предложено, что в случае выявления факта нарушения народным депутатом этого требования, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях или длящемся пленарном заседании на срок до пяти дней таких (такого) заседаний.

ВИДЕО ДНЯ

За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не осуществляются выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.

По предложению председательствующего на пленарном заседании или по предложению народного депутата, поддержанному не менее чем одной третью голосов нардепов от конституционного состава Верховной Рады, народный депутат, который нарушил такие требования обязан покинуть пленарное заседание.

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая прокомментировала в своем Facebook эту законодательную инициативу так: "Сделали законопроект для лечения синдрома острого недержания информации у нардепов".

Напомним: С начала полномасштабного вторжения заседания парламента проходят в закрытом режиме, о времени их проведения не сообщается. Некоторые нардепы сообщают о решениях, принятых Верховной Радой в социальных сетях.