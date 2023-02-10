Макрон не виключив, що позбавить Путіна ордена Почесного легіону

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що відкличе орден Почесного легіону, вручений його попередником Жаком Шираком президенту Росії Владіміру Путіну в 2006 році, пояснивши при цьому, що хоче вибрати "правильний момент для цього".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Макрон вручив у середу ввечері Володимиру Зеленському, який проїжджав через Париж під час своєї другої поїздки за межі України з початку російського вторгнення, Великий хрест Почесного легіону. Це найвища нагорода, якою французький президент може нагородити свого колегу. Відповідаючи на запитання журналістів після саміту ЄС в Брюсселі в ніч з четверга на п'ятницю, він пояснив, що ця нагорода є "елементом справедливості та визнання нашої країни" щодо українського президента.

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Але неформальна церемонія нагородження Володимира Зеленського орденом Почесного легіону на Єлисейських полях, відродила вимоги тих, хто за те, щоб Франція позбавила Путіна цієї відзнаки. У 2006 році Жак Ширак вручив російському президенту Великий хрест Почесного легіону. Це рішення одразу ж викликало суперечки. Організація "Репортери без кордонів", зокрема, намагалася через суд, але марно, позбавити господаря Кремля цієї нагороди.

Посилаючись на "символічне, але важливе питання", президент Макрон сказав: "Я нічого собі не забороняю (...), але це не те рішення, яке я прийняв сьогодні". Ці рішення "завжди пов'язані зі змістом, і я думаю, що потрібно обрати правильний час для їх прийняття".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу "більш корисній" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки.