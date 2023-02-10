Макрон не виключив, що позбавить Путіна ордена Почесного легіону

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що відкличе орден Почесного легіону, вручений його попередником Жаком Шираком президенту Росії Владіміру Путіну в 2006 році, пояснивши при цьому, що хоче вибрати "правильний момент для цього".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Макрон вручив у середу ввечері Володимиру Зеленському, який проїжджав через Париж під час своєї другої поїздки за межі України з початку російського вторгнення, Великий хрест Почесного легіону. Це найвища нагорода, якою французький президент може нагородити свого колегу. Відповідаючи на запитання журналістів після саміту ЄС в Брюсселі в ніч з четверга на п'ятницю, він пояснив, що ця нагорода є "елементом справедливості та визнання нашої країни" щодо українського президента.

Але неформальна церемонія нагородження Володимира Зеленського орденом Почесного легіону на Єлисейських полях, відродила вимоги тих, хто за те, щоб Франція позбавила Путіна цієї відзнаки. У 2006 році Жак Ширак вручив російському президенту Великий хрест Почесного легіону. Це рішення одразу ж викликало суперечки. Організація "Репортери без кордонів", зокрема, намагалася через суд, але марно, позбавити господаря Кремля цієї нагороди.

Посилаючись на "символічне, але важливе питання", президент Макрон сказав: "Я нічого собі не забороняю (...), але це не те рішення, яке я прийняв сьогодні". Ці рішення "завжди пов'язані зі змістом, і я думаю, що потрібно обрати правильний час для їх прийняття".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу "більш корисній" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки.