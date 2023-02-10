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Макрон не исключил, что лишит Путина ордена Почетного легиона

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 11:23

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что отзовет орден Почетного легиона, врученный его предшественником Жаком Шираком президенту России Владимиру Путину в 2006 году, объяснив при этом, что хочет выбрать "правильный момент для этого".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Макрон вручил в среду вечером Владимиру Зеленскому, который проезжал через Париж во время своей второй поездки за пределы Украины с начала российского вторжения, Большой крест Почетного легиона. Это высшая награда, которой французский президент может наградить своего коллегу. Отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕС в Брюсселе в ночь с четверга на пятницу, он пояснил, что эта награда является "элементом справедливости и признания нашей страны" в отношении украинского президента.

Но неформальная церемония награждения Владимира Зеленского орденом Почетного легиона на Елисейских полях, возродила требования тех, кто за то, чтобы Франция лишила Путина этой награды. В 2006 году Жак Ширак вручил российскому президенту Большой крест Почетного легиона. Это решение сразу же вызвало споры. Организация "Репортеры без границ", в частности, пыталась через суд, но тщетно, лишить хозяина Кремля этой награды.

Ссылаясь на "символический, но важный вопрос", президент Макрон сказал: "Я ничего себе не запрещаю (...), но это не то решение, которое я принял сегодня". Эти решения "всегда связаны со смыслом, и я думаю, что нужно выбрать правильное время для их принятия".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военной помощи Украине он отдает предпочтение "более полезному" и "более быстрому" оружию, чем боевые самолеты.

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Темы: ПутинМакрон
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