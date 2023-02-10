Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збитки від землетрусів у Туреччині та Сирії можуть сягнути $4 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 11:43
скриншот

Землетрус, що зруйнував значні території у Туреччині та Сирії, може спричинити економічні збитки, які перевищують 4 мільярди доларів.

Про це заявило в четвер рейтингове агентство Fitch, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, швидше за все, перевищать 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярдів доларів або більше", - йдеться в повідомленні Fitch Ratings.

Страхові збитки будуть набагато нижчими, можливо, близько 1 млрд доларів, через низький рівень страхового покриття в цьому регіоні, додали в агентстві.

Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч.

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

Читайте УП В Google News

Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихо
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні

інфографікаБританська розвідка назвала причини величезних втрат російської армії

Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу – ISW

Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

Усі новини...
Туреччина
Світовий банк надасть Туреччині $1,78 мільярдів допомоги через землетруси
Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч
Українські консули в Туреччині вирушили в зону стихійного лиха, є інформація про 5 українців під завалами
Останні новини
11:50
фотоОкупанти обстріляли Дніпропетровщину: влучили по багатоповерхівках, вбили людину
11:41
Ляшко розповів, скільки лікарень росіяни знищили в Україні від початку повномасштабної війни
11:31
Контррозвідка Німеччини попередила про посилення шпигунства Китаю
11:19
Росіяни обстріляли центр Херсона, влучили в будівлю ОДА
11:06
У Раді готують законопроєкт для перезапуску системи встановлення домашніх сонячних електростанцій
10:52
Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження свого терміну повноважень
10:36
фотоНа сайті російських пропагандистів написали про вбивства мирних жителів в Україні
10:20
Пентагон повідомив деталі переговорів Резнікова і Остіна напередодні "Рамштайну"
10:09
На Prozorro.Продажі проведуть перші е-аукціони з продажу бурштину
09:54
Регіони: під вогнем окупаційних військ були 9 областей
Усі новини...