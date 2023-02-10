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Збитки від землетрусів у Туреччині та Сирії можуть сягнути $4 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 10:43
Збитки від землетрусів у Туреччині та Сирії можуть сягнути $4 млрд
скриншот

Землетрус, що зруйнував значні території у Туреччині та Сирії, може спричинити економічні збитки, які перевищують 4 мільярди доларів.

Про це заявило в четвер рейтингове агентство Fitch, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, швидше за все, перевищать 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярдів доларів або більше", - йдеться в повідомленні Fitch Ratings.

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Страхові збитки будуть набагато нижчими, можливо, близько 1 млрд доларів, через низький рівень страхового покриття в цьому регіоні, додали в агентстві.

Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч.

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

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Теми: ТуреччинаСиріястихійне лихо
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