Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд

Землетрясение, разрушившее значительные территории в Турции и Сирии, может вызвать экономические убытки, превышающие 4 миллиарда долларов.

Об этом заявило в четверг рейтинговое агентство Fitch, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Экономические убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, скорее всего, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или более", - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Реклама:

Страховые убытки будут намного ниже, возможно, около 1 млрд долларов, из-за низкого уровня страхового покрытия в этом регионе, добавили в агентстве.

Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.

Как сообщалось, ЕС анонсировал донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии после землетрясений.