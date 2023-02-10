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Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 11:43
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Землетрясение, разрушившее значительные территории в Турции и Сирии, может вызвать экономические убытки, превышающие 4 миллиарда долларов.

Об этом заявило в четверг рейтинговое агентство Fitch, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Экономические убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, скорее всего, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или более", - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Страховые убытки будут намного ниже, возможно, около 1 млрд долларов, из-за низкого уровня страхового покрытия в этом регионе, добавили в агентстве.

Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.

Как сообщалось, ЕС анонсировал донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии после землетрясений.

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Темы: ТурцияСириястихийное бедствие
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