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Білорусь назвала рішення Польщі закрити пункт пропуску катастрофічним

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 11:45

Білорусь у п’ятницю розкритикувала рішення Польщі закрити пункт пропуску між двома країнами як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.

Відповідну заяву оприлюднив Державний прикордонний комітет Білорусі, пише "Європейська правда".

Білоруські прикордонники заявили, що починаючи з 2020 року польська влада закривала канали міжнародного сполучення під різними приводами. У результаті з 6 пунктів пропуску функціонували тільки 3.

"Після закриття ще одного польського пункту пропуску ситуація стане катастрофічною і може призвести до колапсу в прикордонні, оскільки навантаження на 2 пункти пропуску, що залишилися, критично зросте. Вантажівки зможуть перетинати кордон на польському напрямку тільки через пункт пропуску Кукурики (Козловичі), а легковий транспорт - тільки через пункт пропуску Тереспіль (Брест)", - йдеться у заяві.

У комітеті заявили, що рішення польської сторони про закриття ще одного каналу міжнародного сполучення спрямоване не на забезпечення громадської безпеки, а на подальше загострення ситуації на кордоні та обмеження взаємних поїздок громадян.

У четвер Польща заявила, посилаючись на занепокоєння безпекою, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках.

Напередодні МЗС Польщі викликало білоруського дипломата через вирок одному із лідерів Спілки поляків у Білорусі.

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Теми: БілорусьПольща
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