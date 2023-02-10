Беларусь назвала решение Польши закрыть пункт пропуска катастрофическим

Беларусь в пятницу раскритиковала решение Польши закрыть пункт пропуска между двумя странами как "катастрофическое", заявив, что это может привести к коллапсу с обеих сторон границы.

Соответствующее заявление обнародовал Государственный пограничный комитет Беларуси, пишет "Европейская правда".

Белорусские пограничники заявили, что начиная с 2020 года польские власти закрывали каналы международного сообщения под разными предлогами. В результате из 6 пунктов пропуска функционировали только 3.

Реклама:

"После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье, поскольку нагрузка на 2 оставшихся пункта пропуска критически возрастет. Грузовики смогут пересекать границу на польском направлении только через пункт пропуска Кукурики (Козловичи), а легковой транспорт - только через пункт пропуска Тересполь (Брест)", - говорится в заявлении.

В комитете заявили, что решение польской стороны о закрытии еще одного канала международного сообщения направлено не на обеспечение общественной безопасности, а на дальнейшее обострение ситуации на границе и ограничение взаимных поездок граждан.

В четверг Польша заявила, ссылаясь на обеспокоенность безопасностью, что закроет ключевой пункт пропуска на границе с Беларусью в Бобровниках.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за приговора одному из лидеров Союза поляков в Беларуси.