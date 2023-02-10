Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Детектива БЕБ затримали за "кришування" грального бізнесу в Києві

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 лютого 2023, 11:59
фото БЕБ

Працівники Державного бюро розслідування затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві, який прикривав гральний бізнес за неправомірну винагороду.

Джерело: ДБР, БЕБ

Деталі: ДБР розслідувало провадження щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом на території Києва. Під виглядом проведення лотереї вони відкривали нелегальні ігрові зали.

Під час слідства працівники ДБР вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у 1,2 тис. доларів США на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності.

Вказано, що до цього чоловік працював в іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу.

Працівники ДБР затримали детектива на "гарячому" – під час отримання чергової "місячної плати" у сумі 1,2 тис. доларів США.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів на території Києва. Вказано, що працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

БЕБ повідомляє, що керівника Територіального управління бюро у м. Києві та Київській області, чийого детектива затримали з хабарем, відсторонено від виконання обов’язків.

Читайте УП В Google News

Теми: БЕБДБРхабар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу – ISW

Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Данілов: Росіяни вже почали "великий наступ", але мають з ним великі проблеми

У "Слузі народу" хочуть уточнити законопроєкт, аби міністром оборони міг стати військовий

Зеленський заявив про значні результати в захисті від агентів РФ, анонсує кроки РНБО

Президентка Косова: Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад

Усі новини...
БЕБ
БЕБ передало АРМА залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів
БЕБ передало Силам оборони арештовану техніку на 112 мільйонів
БЕБ арештувало активи холдингу "Євротерминал" на 700 мільйонів: компанія належить росіянам
Останні новини
07:11
На окупованій Херсонщині загарбники відбирають житло у місцевих мешканців – штаб
06:38
Сили оборони уразили понад 30 районів зосередження окупантів – зведення
05:45
Росіяни не змогли підготувати мобілізованих для ефективного наступу – ISW
04:44
Британія веде переговори про виготовлення зброї в Україні – ЗМІ
03:42
У двох областях ППО знищила 5 ворожих дронів – командування "Схід"
03:06
Росіяни не мають шансів підійти до Одеси з моря – Резніков
02:32
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 28 тисяч осіб
01:34
Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо
00:45
У результаті ударів по Харкову поранено чоловіка
00:27
Ворог вдарив по трьох громадах Сумщини
Усі новини...