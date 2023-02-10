Детектива БЕБ затримали за "кришування" грального бізнесу в Києві

Працівники Державного бюро розслідування затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві, який прикривав гральний бізнес за неправомірну винагороду.

Джерело: ДБР, БЕБ

Деталі: ДБР розслідувало провадження щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом на території Києва. Під виглядом проведення лотереї вони відкривали нелегальні ігрові зали.

Під час слідства працівники ДБР вийшли на детектива БЕБ, який за винагороду у 1,2 тис. доларів США на місяць "консультував" зловмисників щодо забезпечення безперешкодної діяльності.

Вказано, що до цього чоловік працював в іншому правоохоронному органі, де саме і займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести "підробіток" на нову роботу.

Працівники ДБР затримали детектива на "гарячому" – під час отримання чергової "місячної плати" у сумі 1,2 тис. доларів США.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також проведено 13 обшуків за адресами проживання фігурантів та об’єктів незаконних гральних закладів на території Києва. Вказано, що працівники ДБР вилучили багато готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

БЕБ повідомляє, що керівника Територіального управління бюро у м. Києві та Київській області, чийого детектива затримали з хабарем, відсторонено від виконання обов’язків.