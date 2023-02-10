Детектива БЭБ задержали за "крышевание" игорного бизнеса в Киеве

Работники Государственного бюро расследования задержали детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве, который прикрывал игорный бизнес за неправомерное вознаграждение.

Источник: ГБР, БЭБ

Детали: ГБР расследовало производство в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом на территории Киева. Под видом проведения лотереи они открывали нелегальные игровые залы.

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Во время следствия работники ГБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в 1,2 тыс. долларов США в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности.

Указано, что до этого мужчина работал в другом правоохранительном органе, где как раз и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а потом решил перенести "подработку" на новую работу.

Работники ГБР задержали детектива с поличным - во время получения очередной "месячной платы" в сумме 1,2 тыс. долларов США.

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Правоохранителю сообщено о подозрении в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории Киева. Указано, что работники ГБР изъяли много наличности, черновые записи, компьютерную технику.

БЭБ сообщает, что руководитель Территориального управления бюро в г. Киеве и Киевской области, чьего детектива задержали со взяткой, отстранен от исполнения обязанностей.