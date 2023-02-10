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Детектива БЭБ задержали за "крышевание" игорного бизнеса в Киеве

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 11:59
фото БЭБ

Работники Государственного бюро расследования задержали детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве, который прикрывал игорный бизнес за неправомерное вознаграждение.

Источник: ГБР, БЭБ

Детали: ГБР расследовало производство в отношении организованной преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом на территории Киева. Под видом проведения лотереи они открывали нелегальные игровые залы.

Во время следствия работники ГБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в 1,2 тыс. долларов США в месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности.

Указано, что до этого мужчина работал в другом правоохранительном органе, где как раз и занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а потом решил перенести "подработку" на новую работу.

Работники ГБР задержали детектива с поличным - во время получения очередной "месячной платы" в сумме 1,2 тыс. долларов США.

Правоохранителю сообщено о подозрении в бездействии работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории Киева. Указано, что работники ГБР изъяли много наличности, черновые записи, компьютерную технику.

БЭБ сообщает, что руководитель Территориального управления бюро в г. Киеве и Киевской области, чьего детектива задержали со взяткой, отстранен от исполнения обязанностей.

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Темы: БЭБГБРвзятка
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