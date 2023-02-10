Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет. Мер Києва повідомив, що над столицею збили – 10 ворожих ракет.
Джерело: глава Одеської ОВА Максим Марченко та мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Марченко: "Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.
Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет".
Пряма мова Кличка: "За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж".
Деталі: Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у периметрі Криворізького району збили 4 ворожі ракети, у тому числі 3 у межах міста.
Пряма мова Вілкула: "Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали. Інші ракети від міста відвернули".
Нагадаємо:
- В ніч на 10 лютого ворог атакував Україну дронами. Зранку обстріляв Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300, а потім випустив ракети по Україні. О 4:00 ранку було зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області.
- Наразі відомо, що зранку окупанти скоїли ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Ще одна ворожа ракета влучила у Хмельницькому. Там можливі перебої з електро- та водопостачанням.