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Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 лютого 2023, 11:05
Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом – 10 – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЦЕНТР"

Глава Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що підрозділи протиповітряної оборони знищили над Одещиною 13 ракет. Мер Києва повідомив, що над столицею збили – 10 ворожих ракет.

Джерело: глава Одеської ОВА Максим Марченко та мер Києва Віталій Кличко у Telegram 

Пряма мова Марченко: "Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

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Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет".

Пряма мова Кличка: "За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж. Постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням мереж".

Деталі: Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у периметрі Криворізького району збили 4 ворожі ракети, у тому числі 3 у межах міста.

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Пряма мова Вілкула: "Є падіння фрагментів на територію приватного сектору. Великих руйнувань немає, люди не постраждали. Інші ракети від міста відвернули".

Нагадаємо: 

  • В ніч на 10 лютого ворог атакував Україну дронами. Зранку обстріляв Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300, а потім випустив ракети по Україні. О 4:00 ранку було зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області.
  • Наразі відомо, що зранку окупанти скоїли ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Ще одна ворожа ракета влучила у Хмельницькому. Там можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Теми: Одесаракетний ударобстрілРосія
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