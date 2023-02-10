Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА
Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет. Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили – 10 вражеских ракет.
Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.
Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет".
Прямая речь Кличко: "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей".
Детали: Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в периметре Криворожского района сбили 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города.
Прямая речь Вилкула: "Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Другие ракеты от города отвернули".
Напомним:
- В ночь на 10 февраля враг атаковал Украину дронами. Утром обстрелял Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300, а затем выпустил ракеты по Украине. В 4:00 утра было зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области.
- Известно, что утром оккупанты совершили еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Еще одна вражеская ракета попала в Хмельницком. Там возможны перебои с электро- и водоснабжением.