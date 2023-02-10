Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет. Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили – 10 вражеских ракет.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет".

Прямая речь Кличко: "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей".

Детали: Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в периметре Криворожского района сбили 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города.

Прямая речь Вилкула: "Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Другие ракеты от города отвернули".

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