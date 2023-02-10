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Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА

Алена МазуренкоПятница, 10 февраля 2023, 11:05
Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK ВОЗДУШНОГО КОМАНДОВАНИЯ "ЦЕНТР"

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет. Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили – 10 вражеских ракет.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

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Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет".

Прямая речь Кличко: "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей".

Детали: Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в периметре Криворожского района сбили 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города.

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Прямая речь Вилкула: "Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Другие ракеты от города отвернули".

Напомним:

  • В ночь на 10 февраля враг атаковал Украину дронами. Утром обстрелял Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300, а затем выпустил ракеты по Украине. В 4:00 утра было зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области.
  • Известно, что утром оккупанты совершили еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Еще одна вражеская ракета попала в Хмельницком. Там возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Темы: Одессаракетный ударобстрелРосcия
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