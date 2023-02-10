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Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА

Алена МазуренкоПятница, 10 февраля 2023, 12:05
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK ВОЗДУШНОГО КОМАНДОВАНИЯ "ЦЕНТР"

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили над Одесской областью 13 ракет. Мэр Киева сообщил, что над столицей сбили – 10 вражеских ракет.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет".

Прямая речь Кличко: "По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей".

Детали: Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в периметре Криворожского района сбили 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города.

Прямая речь Вилкула: "Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали. Другие ракеты от города отвернули".

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Напомним:

  • В ночь на 10 февраля враг атаковал Украину дронами. Утром обстрелял Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300, а затем выпустил ракеты по Украине. В 4:00 утра было зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области.
  • Известно, что утром оккупанты совершили еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Еще одна вражеская ракета попала в Хмельницком. Там возможны перебои с электро- и водоснабжением.

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Темы: Одессаракетный ударобстрелРосcия
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