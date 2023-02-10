МЗС Молдови після прольоту російської ракети викликало посла Росії

Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова, щоб укотре вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

Про це повідомив речник МЗС Даніел Воде, пише "Європейська правда".

"Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни… Рішуче засуджуємо недружні дії та заяви щодо Молдови. Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв і матеріальних збитків", - заявив Воде.

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10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Після цього ракети знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

У Міноборони Молдови пізніше підтвердили порушення повітряного простору Молдови о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

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Як повідомлялося, під час ракетного удару у січні уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.

Слід зазначити, що у Молдові хочуть криміналізувати ракетні атаки на Україну, під час яких російські ракети перетинають також повітряний простір Молдови. Сам факт прольоту ракети має каратися в’язницею на строк від 3 до 12 років, а якщо ракета поранила або вбила людину – то покарання зростає до 10-20 років.

Масовані удари РФ по території України у п'ятницю вранці можуть бути реакцією на успішну поїздку президента Володимира Зеленського до низки європейських столиць, вважає посол ЄС в Україні Матті Маасікас.