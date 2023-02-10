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МИД Молдовы после пролета российской ракеты вызвал посла России

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 11:24
МИД Молдовы после пролета российской ракеты вызвал посла России
Нику Попеску, скриншот

Глава МИД Нику Попеску распорядился в срочном порядке вызвать посла России в Молдове Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства Молдовы.

Об этом сообщил представитель МИД Даниэл Водэ, пишет "Европейская правда".

"Российская сторона продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по соседней стране прямо и негативно сказываются и на гражданах нашей страны... Решительно осуждаем недружественные действия и заявления в отношении Молдовы. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, что приводит к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу", - заявил Водэ.

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10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

После этого ракеты снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

В Минобороны Молдовы позже подтвердили нарушение воздушного пространства Молдовы в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

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Как сообщалось, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых российские ракеты пересекают также воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен наказываться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека - то наказание возрастает до 10-20 лет.

Массированные удары РФ по территории Украины в пятницу утром могут быть реакцией на успешную поездку президента Владимира Зеленского в ряд европейских столиц, считает посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Темы: МолдоваРосcияракетный удар
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