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Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про російську ракету над своєю територією

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 12:33
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Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни.

Про це повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", – відповіли в міністерстві на запит видання.

У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

Як повідомлялося, під час ракетного удару у січні уламки ракети на територію Молдови впали вже втретє.

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Слід зазначити, що у Молдові хочуть криміналізувати ракетні атаки на Україну, під час яких російські ракети перетинають також повітряний простір Молдови. Сам факт прольоту ракети має каратися в’язницею на строк від 3 до 12 років, а якщо ракета поранила або вбила людину – то покарання зростає до 10-20 років.

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Теми: Румуніяракетний удар
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