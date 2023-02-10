Минобороны Румынии не подтверждает информацию о российской ракете над своей территорией

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.

Об этом сообщает румынская редакция "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Информация о российской ракете, которая пролетела над воздушным пространством Румынии, не подтверждается", - ответили в министерстве на запрос издания.

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

В Минобороны Молдовы позже подтвердили нарушение воздушного пространства Молдовы в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

Как сообщалось, во время ракетного удара в январе обломки ракеты на территорию Молдовы упали уже в третий раз.

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Следует отметить, что в Молдове хотят криминализировать ракетные атаки на Украину, во время которых российские ракеты пересекают также воздушное пространство Молдовы. Сам факт пролета ракеты должен наказываться тюрьмой на срок от 3 до 12 лет, а если ракета ранила или убила человека - то наказание возрастает до 10-20 лет.