Україна повернула тіла 61 полеглого захисника 

10 лютого 2023 року в Україну вдалося повернули тіла ще 61 полеглого військового.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Сьогодні (10 лютого - ред.) за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України".

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Деталі: Повідомляється, що з початку роботи офісу уповноваженого Олега Котенка вдалося повернути тіла 888 оборонців України.