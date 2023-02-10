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Украина вернула тела 61 павшего защитника

Алена МазуренкоПятница, 10 февраля 2023, 11:44
Украина вернула тела 61 павшего защитника
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ АРМИЯИНФОРМ

10 февраля 2023 года в Украину удалось вернули тела еще 61 павшего военного.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Сегодня (10 февраля - ред.) при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины".

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Детали: Сообщается, что с начала работы офиса уполномоченного Олега Котенко удалось вернуть тела 888 защитников Украины.

Темы: войнаобменжертвыВооруженные силы
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