Украина вернула тела 61 павшего защитника

10 февраля 2023 года в Украину удалось вернули тела еще 61 павшего военного.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Сегодня (10 февраля - ред.) при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины".

Детали: Сообщается, что с начала работы офиса уполномоченного Олега Котенко удалось вернуть тела 888 защитников Украины.