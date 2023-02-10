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У Туреччині врятували з-під завалів українку та її 4-річного сина

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 12:57

Пошуково-рятувальній команді в Іскендеруні вдалося врятувати жінку з України та її 4-річного сина з-під уламків будівлі.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Очевидно, жінка проживає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється.

Хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Олену Акгьоль витягли з-під уламків за допомогою ретельної операції і передали медичним бригадам.

Наразі відомо, що стан здоров'я матері та сина задовільний. 

Раніше повідомлялося, що шестеро членів однієї родини були врятовані у Туреччині після того, як провели 101 годину під завалами після руйнівного землетрусу.

Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч.

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Теми: ТуреччинаУкраїна
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