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В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 11:57

Поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Спасателям удалось добраться до рожденной в Украине Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя. Очевидно, женщина проживает в Турции, есть ли у нее турецкое гражданство, не сообщается.

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Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Елену Акгьоль извлекли из-под обломков с помощью тщательной операции и передали медицинским бригадам.

Сейчас известно, что состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что шестеро членов одной семьи были спасены в Турции после того, как провели 101 час под завалами после разрушительного землетрясения.

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Общее число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.

Темы: ТурцияУкраина
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