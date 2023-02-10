В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

Поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Спасателям удалось добраться до рожденной в Украине Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя. Очевидно, женщина проживает в Турции, есть ли у нее турецкое гражданство, не сообщается.

Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Елену Акгьоль извлекли из-под обломков с помощью тщательной операции и передали медицинским бригадам.

Сейчас известно, что состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что шестеро членов одной семьи были спасены в Турции после того, как провели 101 час под завалами после разрушительного землетрясения.

Общее число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.