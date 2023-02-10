Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 12:57

Поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Спасателям удалось добраться до рожденной в Украине Елены Акгьоль и ее 4-летнего сына Юкселя. Очевидно, женщина проживает в Турции, есть ли у нее турецкое гражданство, не сообщается.

Мальчика вытащили до того, как в обломках открылось отверстие для спасения. Затем Елену Акгьоль извлекли из-под обломков с помощью тщательной операции и передали медицинским бригадам.

Сейчас известно, что состояние здоровья матери и сына удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что шестеро членов одной семьи были спасены в Турции после того, как провели 101 час под завалами после разрушительного землетрясения.

Общее число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: ТурцияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Россияне не смогли подготовить мобилизованных для эффективного наступления – ISW

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Все новости...
Турция
Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 млрд
Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений
Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч
Последние новости
13:14
Берлин: Европа должна лучше распределять прием украинских беженцев
13:02
"Шесть причин, почему Украине нужен гражданский министр обороны" – экс-советник министра обороны
12:55
Россияне сносят и превращают в бетонную крошку дома в Мариуполе
12:39
"Укрэнерго": в энергосистеме дефицита мощности нет
12:21
Данилов: Кадыровцы, которые воевали в Украине, могут оказаться в Молдове
12:04
Западные компании наперегонки стремятся производить оружие в Украине - СМИ
11:50
фотоОккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека
11:41
Ляшко рассказал, сколько больниц россияне уничтожили в Украине с начала полномасштабной войны
11:31
Контрразведка Германии предупредила об усилении шпионажа Китая
11:19
Россияне обстреляли центр Херсона, попали в здание ОГА
Все новости...