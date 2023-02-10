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Міноборони Румунії: Російська ракета пролетіла за 35 км від кордону

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 12:21

Міністерство оборони Румунії повідомило деталі прольоту російської ракети неподалік від румунського кордону 10 лютого.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерством у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Як заявлено, система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила 10 лютого повітряну ціль, запущену з Чорного моря з корабля Російської Федерації поблизу Кримського півострова. Найімовірніше - крилату ракету, яка пройшла через повітряний простір України, Республіки Молдова і повернулася в повітряний простір України. 

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У міністерстві знову підтвердили, що ракета жодного разу не перетнула повітряний простір Румунії.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 кілометрів на північний схід від кордону", - сказано у заяві.

Румунська влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення цілі до повного з'ясування ситуації. 

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О 10:38 ранку два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які беруть участь у патрулюванні під проводом НАТО та на той час виконували навчальний політ, були перенаправлені в північну частину Румунії для доповнення варіантів реагування.

Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і обидва літаки повернулися до виконання своєї початкової місії.

"Румунські ВПС у співпраці зі збройними силами країн Альянсу здійснюють постійний моніторинг національного повітряного простору і прилеглої території", - заявили в міноборони країни.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, також пролетіли у повітряному просторі Румунії.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору о 10:18. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров'я), а потім над Косауцами (у Сорокському районі).

Теми: Румунія
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