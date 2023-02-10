Минобороны Румынии: Российская ракета пролетела в 35 км от границы

Министерство обороны Румынии сообщило детали пролета российской ракеты неподалеку от румынской границы 10 февраля.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном министерством в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Как заявлено, система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила 10 февраля воздушную цель, запущенную из Черного моря с корабля Российской Федерации вблизи Крымского полуострова. Вероятнее всего - крылатую ракету, которая прошла через воздушное пространство Украины, Республики Молдова и вернулась в воздушное пространство Украины.

Реклама:

В министерстве вновь подтвердили, что ракета ни разу не пересекла воздушное пространство Румынии.

"Ближайшая точка траектории цели в воздушное пространство Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы", - говорится в заявлении.

Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения цели до полного выяснения ситуации.

ВИДЕО ДНЯ

В 10:38 утра два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии, которые участвуют в патрулировании под руководством НАТО и в то время выполняли учебный полет, были перенаправлены в северную часть Румынии для дополнения вариантов реагирования.

Примерно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета вернулись к выполнению своей первоначальной миссии.

"Румынские ВВС в сотрудничестве с вооруженными силами стран Альянса осуществляют постоянный мониторинг национального воздушного пространства и прилегающей территории", - заявили в минобороны страны.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, также пролетели в воздушном пространстве Румынии.

В Минобороны Молдовы позже подтвердили нарушение воздушного пространства Молдовы в 10:18. Ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).