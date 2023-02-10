В Україні відбій тривоги – всі МіГи приземлились у Білорусі

Станом на 13.21 10 лютого по всій території України знову оголошували повітряну тривогу через російські винищувачі, які піднялись в повітря на території Білорусі. Через годину тривогу скасували - всі МіГи приземлилися у Білорусі.

Джерело: "Беларускі Гаюн", карта тривог

Деталі: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 13:05, 13:13, 13:15 на аеродромі в Мачулищах в повітря піднялися три ворожі винищувачі МіГ-31К та літак-розвідник ДРЛО А-50У ВКС РФ.

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Станом на 13.21 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Оновлено: Станом на 14.26 усі три винищувачі та літак-розвідник приземлились у Мачулищах.

О 14.48 тривогу на переважній території України, крім фронтових областей, скасували.

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Попередня тривога в Україні тривала 3,5 години і закінчилася о 12.00.

карта тривог станом на 13.30

Унаслідок нічних та денних обстрілів РФ постраждало 4 ТЕС "ДТЕК Енерго", через атаку двоє працівників станцій отримали поранення.

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