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В Україні відбій тривоги – всі МіГи приземлились у Білорусі

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 лютого 2023, 14:48
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Станом на 13.21 10 лютого по всій території України знову оголошували повітряну тривогу через російські винищувачі, які піднялись в повітря на території Білорусі. Через годину тривогу скасували - всі МіГи приземлилися у Білорусі. 

Джерело: "Беларускі Гаюн", карта тривог

Деталі: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 13:05, 13:13, 13:15 на аеродромі в Мачулищах в повітря піднялися три ворожі винищувачі МіГ-31К та літак-розвідник ДРЛО А-50У ВКС РФ.

Станом на 13.21 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

Оновлено: Станом на 14.26 усі три винищувачі та літак-розвідник приземлились у Мачулищах. 

О 14.48 тривогу на переважній території України, крім фронтових областей, скасували. 

Попередня тривога в Україні тривала 3,5 години і закінчилася о 12.00.

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карта тривог станом на 13.30

Унаслідок нічних та денних обстрілів РФ постраждало 4 ТЕС "ДТЕК Енерго", через атаку двоє працівників станцій отримали поранення.

Нагадаємо: 

  • В ніч на 10 лютого ворог атакував Україну дронами. Зранку обстріляв Харківську та Запорізьку області рекордною кількістю ракет С-300, а потім випустив ракети по Україні. О 4:00 ранку було зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області.
  • Наразі відомо, що зранку окупанти скоїли ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Ще одна ворожа ракета влучила у Хмельницькому. Там можливі перебої з електро- та водопостачанням.

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Теми: повітряна тривогаракетний ударБілорусьвійна
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