В Украине отбой тревоги – все МиГи приземлились в Беларуси

По состоянию на 13.21 10 февраля по всей территории Украины снова объявляли воздушную тревогу из-за российских истребителей, которые поднялись в воздух на территории Беларуси. Через час тревогу отменили - все МиГи приземлились в Беларуси.

Источник: "Беларускі Гаюн", карта тревог

Детали: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в 13:05, 13:13, 13:15 на аэродроме в Мачулищах в воздух поднялись три вражеских истребителя МиГ-31К и самолет-разведчик ДРЛО А-50У ВКС РФ.

По состоянию на 13.21 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

Обновлено: По состоянию на 14.26 все три истребителя и самолет-разведчик приземлились в Мачулищах.

В 14.48 тревогу на большей территории Украины, кроме фронтовых областей, отменили.

Предыдущая тревога в Украине длилась 3,5 часа и закончилась в 12.00.

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карта тревог по состоянию на 13.30

В результате ночных и дневных обстрелов РФ пострадали 4 ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за атаки двое работников станций получили ранения.

Напомним: