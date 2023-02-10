В Украине отбой тревоги – все МиГи приземлились в Беларуси
По состоянию на 13.21 10 февраля по всей территории Украины снова объявляли воздушную тревогу из-за российских истребителей, которые поднялись в воздух на территории Беларуси. Через час тревогу отменили - все МиГи приземлились в Беларуси.
Источник: "Беларускі Гаюн", карта тревог
Детали: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что в 13:05, 13:13, 13:15 на аэродроме в Мачулищах в воздух поднялись три вражеских истребителя МиГ-31К и самолет-разведчик ДРЛО А-50У ВКС РФ.
По состоянию на 13.21 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.
Обновлено: По состоянию на 14.26 все три истребителя и самолет-разведчик приземлились в Мачулищах.
В 14.48 тревогу на большей территории Украины, кроме фронтовых областей, отменили.
Предыдущая тревога в Украине длилась 3,5 часа и закончилась в 12.00.
В результате ночных и дневных обстрелов РФ пострадали 4 ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за атаки двое работников станций получили ранения.
Напомним:
- В ночь на 10 февраля враг атаковал Украину дронами. Утром обстрелял Харьковскую и Запорожскую области рекордным количеством ракет С-300, а затем выпустил ракеты по Украине. В 4:00 утра было зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области.
- Известно, что утром оккупанты совершили еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Еще одна вражеская ракета попала в Хмельницком. Там возможны перебои с электро- и водоснабжением.