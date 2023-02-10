Кубок ATP, футболка Маліновського, ящик вина від Stakhovsky Wines: за донати на дрони

Разом з українським тенісистом, виноробом і волонтером Сергієм Стаховським оголошуємо збір на дрони для Сил Оборони. Ціль — 1 мільйон гривень.

Про розіграш

Учасників збору також зможуть взяти участь в розіграші цінних призів від Сергія.

Лот №1 — Кубок St. Petersburg Open 2009, за перемогу в турнірі ATP в російському Петербурзі, де він обіграв аргентинця Орасіо Себальоса.

Лот №2 — футболка гравця французького "Марселя" і національної збірної України Руслана Маліновського. (футболка "Аталанти", за яку грав раніше Руслан Малиновський).

Лот №3 — ящик ексклюзивного вина від Stakhovsky Wines. Винарню Сергій відкрив наприкінці 2015 року, після тривалої роботи у Франції. Саме тоді він узяв в оренду 20 гектарів землі на Закарпатті та почав вирощувати там виноград.

Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 100 грн, або більше, якщо хочете підвищити свої шанси на перемогу.

Реквізити збору: Посилання на Банку: monobank.ua Номер картки Банки: 5375 4112 0353 7498 Ціль: 1 000 000.00 ₴ Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону якщо ви не клієнт Monobank.

Трьох переможців розіграшу обере алгоритм. Ці лоти разом з іншими подарунками від УП та Сергія чекають на своїх переможців в редакції.

Сергій Стаховський — український професійний тенісист, володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та чотирьох титулів ATP у парному розряді. У січні 2022 року він оголосив про завершення спортивної кар'єри та планував сконцентруватися на виноробному бізнесі, яким уже кілька років активно займається в Україні.

Проте з початком війни Стаховський опинився в лавах територіальної оборони Києва, і зараз продовжує допомагати Силам Оборони.