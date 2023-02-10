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Кубок ATP, футболка Малиновского, ящик вина от Stakhovsky Wines: за донаты на дроны

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 13:50
Михаил Ткач и Сергей Стаховский

Вместе с украинским теннисистом, виноделом и волонтером Сергеем Стаховским объявляем сбор на дроны для Сил Обороны. Цель — 1 миллион гривен.

О розыгрыше

Участников сбора также смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от Сергея.

Лот №1 - Кубок St. Petersburg Open 2009, за победу в турнире ATP в российском Петербурге, где он обыграл аргентинца Орасио Себальоса.

 

Лот №2 - футболка игрока французского "Марселя" и национальной сборной Украины Руслана Малиновского.

 

Лот №3 - ящик эксклюзивного вина от Stakhovsky Wines. Винодельню Сергей открыл в конце 2015 года, после длительной работы во Франции. Именно тогда он взял в аренду 20 гектаров земли на Закарпатье и начал выращивать там виноград.

 

Для участия в розыгрыше необходимо закинуть в банку 100 грн, или больше, если хотите повысить свои шансы на победу.

Реквизиты сбора:

Ссылка на Банку: monobank.ua

Номер карты Банки: 5375 4112 0353 7498

Цель: 1 000 000.00 ₴

Обязательно указывайте свой контактный номер телефона если вы не клиент Monobank.

Трех победителей розыгрыша выберет алгоритм. Эти лоты вместе с другими подарками от УП и Сергея ждут своих победителей в редакции.

Сергей Стаховский — украинский профессиональный теннисист, обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и четырех титулов ATP в парном разряде. В январе 2022 года он объявил о завершении спортивной карьеры и планировал сконцентрироваться на винодельческом бизнесе, которым уже несколько лет активно занимается в Украине.

Однако с началом войны Стаховский оказался в рядах территориальной обороны Киева, и сейчас продолжает помогать Силам Обороны.

 

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