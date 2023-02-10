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Прем’єрка Молдови оголосила про відставку уряду

"Європейська правда"П'ятниця, 10 лютого 2023, 13:48

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку.

Про це вона оголосила на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

"Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку", - сказала Гаврилиця.

"Якби в уряду було вдома в Молдові стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б домоглися набагато більшого", - додала вона. 

За її словами, Молдова входить у нову фазу, в основі якої - безпека. 

"Протягом цих 18 місяців на посаді ми керували в безперервних кризах. Республіка Молдова вступає в новий етап, на якому пріоритетом є безпека", - також зазначила Гаврилиця.

На пресконференції вона розповіла про кризу біженців, з якою вдалося впоратися уряду, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій до Молдови, здачу в експлуатацію доріг і мостів та інші реформи.

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І, найважливіше, за словами Гаврилиці, Молдова отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

У п’ятницю вранці кілька журналістів написали, посилаючись на джерела, що наближається відставка уряду Гаврилиці.

Кабінет міністрів на чолі з Гаврилицею склав присягу 6 серпня 2021 року.

Нагадаємо, Молдова слідом за Україною торік подала заявку на вступ до ЄС.

У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.

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Теми: Молдова
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