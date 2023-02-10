Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Молдовы объявила об отставке правительства

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 12:48

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.

Об этом она объявила на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

"После полутора лет пребывания в должности пришло время объявить о моей отставке", - сказала Гаврилица.

Реклама:

"Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего", - добавила она.

По ее словам, Молдова входит в новую фазу, в основе которой - безопасность.

"В течение этих 18 месяцев на посту мы руководили в непрерывных кризисах. Республика Молдова вступает в новый этап, на котором приоритетом является безопасность", - также отметила Гаврилица.

ВИДЕО ДНЯ

На пресс-конференции она рассказала о кризисе беженцев, с которым удалось справиться правительству, начале строительства новых ЛЭП, привлечении новых инвестиций в Молдову, сдаче в эксплуатацию дорог и мостов и других реформах.

И, самое важное, по словам Гаврилицы, Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В пятницу утром несколько журналистов написали, ссылаясь на источники, что приближается отставка правительства Гаврилицы.

Кабинет министров во главе с Гаврилицей принял присягу 6 августа 2021 года.

Напомним, Молдова вслед за Украиной в прошлом году подала заявку на вступление в ЕС.

В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: