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Премьер Молдовы объявила об отставке правительства

"Европейская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 13:48

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подала в отставку.

Об этом она объявила на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

"После полутора лет пребывания в должности пришло время объявить о моей отставке", - сказала Гаврилица.

"Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего", - добавила она.

По ее словам, Молдова входит в новую фазу, в основе которой - безопасность.

"В течение этих 18 месяцев на посту мы руководили в непрерывных кризисах. Республика Молдова вступает в новый этап, на котором приоритетом является безопасность", - также отметила Гаврилица.

На пресс-конференции она рассказала о кризисе беженцев, с которым удалось справиться правительству, начале строительства новых ЛЭП, привлечении новых инвестиций в Молдову, сдаче в эксплуатацию дорог и мостов и других реформах.

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И, самое важное, по словам Гаврилицы, Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В пятницу утром несколько журналистов написали, ссылаясь на источники, что приближается отставка правительства Гаврилицы.

Кабинет министров во главе с Гаврилицей принял присягу 6 августа 2021 года.

Напомним, Молдова вслед за Украиной в прошлом году подала заявку на вступление в ЕС.

В июне 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата при условии, что будут сделаны определенные шаги. В частности, Молдова должна завершить основные шаги недавно начатой комплексной реформы системы правосудия, устранить недостатки, выявленные ОБСЕ и Венецианской комиссией в области правосудия.

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Темы: Молдова
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