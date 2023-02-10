На кордоні України та Румунії відкрили новий автомобільний пункт пропуску

Тут і далі фото з Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби

На кордоні України та Румунії офіційно відкрили новий автомобільний перехід "Дяківці – Раковець", перша автівка вже перетнула кордон на виїзд.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, пише "Європейська правда".

Згідно з Угодою між урядами України та Румунії визначено цілодобовий режим роботи пункту пропуску для пішохідного, автомобільного (включно з автобусами), крім вантажного, сполучення.

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На першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізніше, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, і для переміщення інших типів транспортних засобів та товарів.

Запланована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.

У пункті пропуску передбачено шість смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку.

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Для здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дяківці" створено окремий структурний підрозділ прикордонників.

Нагадаємо, що з 10 листопада минулого року на українсько-румунському кордоні, також у Чернівецькій області, розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус".