На границе Украины и Румынии открыли новый автомобильный пункт пропуска

Здесь и далее фото из Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы

На границе Украины и Румынии официально открыли новый автомобильный переход "Дяковцы – Раковец", первая машина уже пересекла границу на выезд.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

По Соглашению между правительствами Украины и Румынии определен круглосуточный режим работы пункта пропуска для пешеходного, автомобильного (включая автобусы), кроме грузового, сообщения.

На первом этапе пункт пропуска будет открыт для пропуска пустых грузовых автомобилей и цистерн, а позже, в зависимости от создания необходимых инфраструктурных условий, и для перемещения других типов транспортных средств и товаров.

Запланированная пропускная способность пункта в сутки – до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов.

В пункте пропуска предусмотрено шесть полос движения для оформления транспортных средств и отдельная полоса движения для лиц, пересекающих границу в пешем порядке.

Для осуществления пропускных операций в пункте пропуска "Дяковцы" создано отдельное структурное подразделение пограничников.

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Напомним, что с 10 ноября прошлого года на украинско-румынской границе, также в Черновицкой области, начал работу международный автомобильный пункт пропуска "Красноильск – Викову де Сус".