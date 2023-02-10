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Польща запропонувала прийняти Саакашвілі на лікування

П'ятниця, 10 лютого 2023, 13:26

Польща запропонувала грузинському уряду прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після засідання Європейської Ради, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.

"Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі", - сказав Моравецький.

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"Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим. Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона також повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється дипломатичною службою Ради", - підкреслив він.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що навіть з її помилуванням Саакашвілі не звільнять з ув'язнення.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

Теми: ПольщаСаакашвілі
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