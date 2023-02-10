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Польша предложила принять Саакашвили на лечение

Пятница, 10 февраля 2023, 13:26

Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.

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"Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, которое уже формулируется дипломатической службой Совета", - подчеркнул он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием Саакашвили не освободят из заключения.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

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МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Темы: ПольшаСаакашвили
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